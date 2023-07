Quercia cade a Recanati: nessun ferito, nessun danno

Non ne poteva decisamente più di campare quel grosso ramo di una quercia che ieri mattina in via Cirfoglio è crollato invadendo la sede stradale. Non si può, infatti, addebitare al vento o alla pioggia la caduta (non ci sono stati feriti o danni), ma solo – si presume – ad un invecchiamento precoce o, ancor più probabile, alla mancata manutenzione, magari con una regolare potatura. Il cittadino che transitava lì con la sua auto e che si è visto sbarrare la strada da quel pesante ramo ha subito informato la Polizia locale perché venisse rimosso. Infine, poco importa sapere se la quercia cade in suolo pubblico o privato perché una pianta va comunque attenzionata da parte delle autorità preposte.