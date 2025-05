"Quercia secolare da abbattere. Decisioni senza trasparenza"

"La mancanza di trasparenza è ormai quotidianità". A dirlo sono i gruppi di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni, che hanno pungolato l’amministrazione comunale riguardo l’abbattimento, poi sospeso in attesa di una nuova perizia agronomica, della quercia plurisecolare di Colbuccaro. "Se non fosse stato per uno stringato cartello apparso all’improvviso nelle vicinanze della quercia e per la mobilitazione dei cittadini – sottolineano – a quest’ora l’albero avrebbe fatto la stessa fine del cipresso americano a Villa Fermani: abbattuto. Ringraziamo i cittadini che si sono interessati e che, per ora, hanno trovato un’alternativa, meno la giunta per non aver chiarito se la seconda perizia dell’agronomo sarà pagata dai cittadini stessi, come temiamo, o, come dovrebbe, dal Comune di Corridonia. A Colbuccaro si è seguita la solita prassi: prima di decide, poi forse si informa. Proprio come per la nuova scuola: quando in consiglio abbiamo chiesto di incontrare i cittadini sul nuovo edificio, la sindaca Giuliana Giampaoli ci ha risposto che forse lo farà a progetto definitivo. Chi amministra deve essere consapevole che gli errori fatti oggi su un edificio scolastico mal progettato resteranno per almeno settant’anni, così come per la quercia secolare, una volta abbattuta non basta piantarne un’altra".