"Querela alla minoranza, solo una spesa inutile"

Per Montefano Domani la scelta dell’amministrazione di querelare il gruppo politico di minoranza – specie all’indomani dell’archiviazione del procedimento da parte della Procura – alla fine si è dimostrata soltanto "un’inutile spesa e una pessima figura". Toni duri nella nota del gruppo di opposizione sulla "fine della telenovela inscenata dalla Giunta Barbieri contro i consiglieri di Montefano Domani. L’amministrazione ha reagito a questa decisione con un comunicato stampa – scrive Montefano Domani – pieno di inesattezze, fantasiose affermazioni e rocamboleschi ragionamenti tutti tesi a supportare l’assurda asserzione che la Procura avrebbe "comunque dato conferma del fatto che le affermazioni contestate non fossero rigorosamente obiettive e questo appare già sufficiente a ristabilire in qualche modo la verità dei fatti". La Giunta Barbieri, aggiunge Montefano Domani, "arriva addirittura ad accusare la Procura di aver fatto un’"analisi molto scarna" e si permette di trattare con sufficienza anche le sentenze della Suprema Corte". Infine la sottolineatura che, comunque, ad oggi ancora non sono arrivati i chiarimenti richiesti sui lavori pubblici che hanno innescato la polemica. La querelle era nata sulla rendicontazione dei lavori di somma urgenza necessari dopo l’alluvione del 16 settembre 2022. Il gruppo di opposizione aveva sollevato dubbi ed evidenziato anomalie sulla reale consistenza dei lavori e sul materiale utilizzato a fronte della spesa sostenuta.