"Questa è la solita sinistra che attacca e danneggia l’immagine della città"

Il sindaco Ciarapica replica al consigliere Juri Rosati (Pd), che aveva chiesto chiarezza sulla stagione estiva ed espresso giudizi poco lusinghieri su Vita Vita.

"Non sono sorpreso per questo attacco – dice il sindaco – né per le critiche sui social. Questa è la solita sinistra che invece di portare proposte, attacca danneggiando non solo l’immagine della città ma svilendo anche il lavoro di commercianti, artisti, dipendenti, volontari e lavoratori che hanno messo a disposizione tempo, energie ed entusiasmo".

Il sindaco ricorda quindi le tante iniziative che si sono succedute da giugno a settembre e gli "oltre cento appuntamenti per grandi, piccoli, famiglie, sportivi, appassionati di cultura, che hanno richiamato migliaia di persone". E cita in particolare, RiSuona la piazza, Rocksophia, il FestivalVarco, i concerti di cantanti di rilievo internazionale, Civitanova Danza, Civitanova Film Festival, il teatro ‘mpertinende, Civitarcana, Tabula Rasa Visual Festival, il Palio dei pontili, rievocazioni storiche, spettacoli pirotecnici e, soprattutto, Vita Vita.

"Definirla ’mangificio a cielo aperto’ – obietta Ciarapica – è un insulto alla città e alle decine di migliaia (le foto parlano chiaro) di presenti. Vita Vita – aggiunge – ha festeggiato 20 anni e non è solo l’esplosione di arte, colori ed energia della serata finale, ma una kermesse internazionale unica, un contenitore che unisce le tante espressioni dell’arte e valorizza giovani talenti, cui è stato conferito il premio speciale. E cita Serena Abrami, Lucia Tancredi e a Paolo Jannacci. Poi ricorda gli ospiti, tra cui il poeta Umberto Piersanti e l’urban artist Giulio Vesprini, che ha dedicato all’ evento un murales. "Rinnovo i miei complimenti al direttore Sergio Carlacchiani – dice il sindaco – e chi, ogni anno, anima il festival". Che tutto, poi, sia migliorabile, per lui è scontato. "Civitanova grazie alle nostre politiche culturali e turistiche, è diventata una delle città più importanti della riviera adriatica e tutti si aspettano sempre il massimo. Insieme all’Azienda Teatri, continueremo a lavorare per offrire una stagione estiva di qualità. Le critiche, le lascio a chi è abituato a distruggere e a chi antepone, preferisce la propaganda alla crescita. Oggi tocca alla stagione estiva, ieri ai nuovi asili, contro i quali, chi oggi spara sentenze, in consiglio comunale ha votato contro". Sugli ingressi ai concerti e i biglietti omaggio,

"Rosati stia tranquillo – conclude Ciarapica – quando gli uffici avranno terminato il lavoro, tutto sarà messo a disposizione".