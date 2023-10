"Questa Giunta inoperosa è un danno per la città"

Uniti per Civitanova-Riformisti ha iniziato una raccolta di firme per discutere una mozione, come prevede il regolamento comunale, in ordine al ’pacchetto’ di opere comprendente il sottopasso ferroviario di via Carducci e le rotatorie della superstrada e di via Fontanella. Il sindaco, annunciando l’apertura cantiere per i primi mesi del 2024, prende tutti in contropiede ma la raccolta prosegue per far sì che il dibattito sulla scarsa operatività della Giunta e sulle sue intenzioni faccia chiarimento. È quanto propone la lista in una conferenza stampa, alla quale hanno partecipato Ivo Costamagna, Francesco Mantella, Francesco Frattaruolo e Sergio Marzetti (nella foto), che per primo aveva mosso le acque della scarsa operatività dell’Amministrazione e della inconsistenza delle opposizioni, attente più agli aspetti formali che sostanziali. Dallo stesso Marzetti una precisazione: "La mia presenza in questa sede non va letta come adesione a Uniti per Civitanova, ma come cittadino attento al bene della città e sempre pronto a sollecitare una gestione attenta e produttiva". Giunta inoperosa, dicevamo, non solo sulle rotatorie e il sottopasso. "I ritardi con cui si avvia il cantiere – sottolinea Costamagna – si stanno rivelando economicamente pesanti per la città, non solo per i costi del pacchetto lievitati fino all’eccesso ma anche per la realizzazione di un’opera superflua come la struttura provvisoria, costata al Comune intorno ai 4-500 mila euro e adesso da smantellare senza alcun riassorbimento della spesa, come aveva a suo tempo assicurato Ciarapica. Mi auguro – aggiunge – che su questo io venga prontamente smentito". La critica si allarga. "Vorremmo sapere che fine farà il famoso riammagliamento, il reticolo di vie di accesso alla città, se c’è un progetto e se esso sia stato pagato. E vorremmo anche conoscere il piano di viabilità alternativa per attenuare i disagi quando apriranno i cantieri". Marzetti si dice oggi favorevole alle rotatorie, anche se la sopraelevata sarebbe stata la soluzione migliore. Francesco Mantella punta il dito sull’assenza assoluta di capacità programmatoria. "Che si aspetta a sollecitare lo smantellamento del Covid hospital?". E poi lo stato pietoso delle vie del centro, "cosa che stride fortemente con le ambizioni di una città ciclabile e sicura". E quindi il porto. "Accantonato il sogno Dubai, che intenzione ha il Comune? Di lasciare tutto allo stato attuale?". Per Mantella, i cittadini hanno il diritto di conoscere programmi e idee, "tagliar nastri non basta, la inoperosità è grave in questa Civitanova molto attrattiva". E infine la puntualizzazione di Frattaruolo "le nostre critiche, non sono fini a se stesse ma vanno interpretate solo come stimolo a fare".