"Questa sala slot è una vergogna per la città"

Apre la sala slot di via Silvio Pellico, protesta il Pd. Flash mob del Partito Democratico ieri sera davanti al Planet Rich, 85 slot-machine all’interno dei locali destinati fin dal 2018 a diventare una sala slot, bloccata però da sentenze del Tar e del Consiglio di Stato perché non rispettava i criteri della legge regionale varata nel 2017 contro il gioco d’azzardo. La giunta Acquaroli pochi mesi fa ha modificato le norme, allentato il paletto relativo alle distanze minime dai luoghi sensibili e ieri la sala slot ha potuto aprire. Per questo il Pd locale e regionale si è riunito per manifestare e affiggere un cartello con la scritta "Acquaroli, Borroni, Ciarapica questa legge fa schifo. Vergogna". C’erano i consiglieri regionali Antonio Mastrovincenzo e Romano Carancini, il segretario del Pd provinciale Angelo Sciapichetti, i consiglieri comunali Francesco Micucci e Lidia Iezzi, e con loro anche a Letizia Murri, esponente della lista civica Ascoltiamo la Città, c’erano Giulio Silenzi, Mario Morgoni e Alessandro Vallesi. Con fischietti e dirette Facebook hanno contestato e raccontato la storia della sala slot che da ieri sarà aperta al pubblico tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, in orario continuato dalle otto del mattino fino all’alba (le cinque) del giorno successivo. Mastrovincenzo parla di "legge pessima, un passo indietro enorme rispetto alla legge della precedente legislatura, approvata da tutti. Molti Comuni stanno presentando ordini del giorno di protesta affinché sia ripristinata la vecchia normativa e speriamo che questo costringa l’amministrazione regionale a rivedere le sue scelte". Carancini sottolinea "come sia stato inaugurato uno spazio immenso dedicato al poco d’azzardo" e Silenzi denuncia: "per la ludopatia tante persone si giocano tutto, eppure si legifera per favorire l’apertura di sale slot. Vergogna".