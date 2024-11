Questa sera il turno infrasettimanale. Halley Matelica di scena a Senigallia

Secondo turno infrasettimanale della stagione per la Halley Matelica che stasera (ore 21) è di scena al PalaPanzini per sfidare la Goldengas Senigallia, un’avversaria forte guidata quest’anno da coach Gian Marco Petitto. I ragazzi di coach Trullo sono reduci dal netto successo interno contro l’Ozzano e sperano di recuperare in extremis l’acciaccato Eliantonio, già out sabato sera per un problema muscolare. Senigallia, invece, sta alternando ottime prestazioni ad altre più negative e ha subito un duro colpo la scorsa settimana, perdendo per un grave infortunio al ginocchio l’astro nascente Giovanni Sablich (ala, classe 2005, che viaggiava a 9,5 punti a partita). La sua assenza ora accorcia di parecchio le rotazioni sugli esterni: reparto, questo, in cui si fanno valere il capitano Marco Giacomini, ormai top player assoluto per la categoria al di là dei 15,7 punti di media, e il promettente Fabio Giampieri (11,8 punti), tornato quest’anno nella sua città natale dopo aver girato l’Italia per qualche anno. La Goldengas vanta il terzo attacco del girone con 75,4 punti segnati a partita. La Halley (capolista assieme a Loreto Pesaro e Recanati), però, fa meglio segnando di media 76,3 punti. In ogni caso ai matelicesi servirà una partita oculata, nella quale gestire i ritmi e imporre esperienza e fisicità.

m. g.