"Queste decisioni vanno contrastate"

"Siamo assolutamente contrari ai tagli attuati dal governo", afferma il sindaco di Caldarola Giuseppe Fabbroni. "Quest’anno ci era stato promesso che non ci sarebbero stati, invece come al solito prima viene fatta una promessa e subito dopo viene disattesa – prosegue -. Tagliano sulla parte corrente del bilancio dove gli enti comunali hanno maggiore necessità di intervento. Sono tagli che ci fanno male e che purtroppo seguiteranno anche nei prossimi anni. Presenteremo – annuncia il primo cittadino – una mozione in Consiglio comunale contro queste misure adottate dal governo senza rispettare gli impegni presi per quest’anno per la finanza locale".