Questionario online per il censimento

E’ partito il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni con cui l’Istat rileva, con una cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione. Macerata rientra tra i comuni coinvolti in tutte le edizioni annuali del censimento permanente che interesserà quest’anno circa 1.200 famiglie residenti. Fino all’11 dicembre ogni famiglia potrà compilare online il questionario, utilizzando le credenziali di accesso riportate nella lettera informativa ricevuta. In alternativa, la famiglia si può recare al Centro comunale di rilevazione, che rimarrà attivo per tutta la durata dell’operazione censuaria, dove potrà compilare il questionario via web in maniera autonoma su una postazione con accesso a internet o usufruendo dell’aiuto di un operatore comunale. Dal 7 novembre le famiglie che non hanno provveduto autonomamente saranno contattate per effettuare l’intervista o telefonicamente o al proprio domicilio con il rilevatore al fine del recupero delle mancate risposte. Tuttavia, fino al 12 dicembre sarà comunque possibile compilare il questionario online. Dal 12 dicembre, invece, l’intervista sarà svolta unicamente tramite rilevatore. Per assistenza nella compilazione del questionario i cittadini potranno rivolgersi al Cento comunale di rilevazione che si trova all’Ufficio Statistica il martedì e il giovedì dalle 14 alle 16. Per appuntamento telefonare allo 0733.256269 o 256420.