"Questione di sfondi", laboratorio per bambini alla mostra su Crivelli

È in programma domenica alle 16.30 ai Musei civici di Palazzo Buonaccorsi l’ultima attività per bambini e famiglie dedicata alla mostra "Carlo Crivelli. Le relazioni meravigliose", organizzata da Sistema Museo. L’iniziativa prevede una breve visita alla mostra e un’attività creativa in laboratorio e si intitola "Questione di sfondi": "Diamo un’occhiata allo sfondo delle opere in mostra. Ci sono paesaggi naturali, sfondi architettonici, una schiera di cherubini, un bellissimo fondo oro. Chissà perché il pittore ha scelto ogni volta una soluzione diversa… risolviamo insieme questo mistero e diamo vita a un’opera tutta nostra". L’attività è pensata per bambini dai 6 ai 10 anni e ha un costo di 5 euro. La prenotazione è consigliata ([email protected] o 0733 256361).