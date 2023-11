"Questione licei, un tavolo politico per risolvere il caso"

"Civico22 si assume la responsabilità di lanciare l’idea della creazione di un tavolo politico aperto a tutte le forze della città (consiliari e non) e coordinato dalla presidenza del Consiglio comunale, che è istituzionalmente l’organismo super partes della città. Obiettivo del lavoro di questo tavolo sarà proporre, nel più breve tempo possibile, una soluzione condivisa sulla questione licei". È la proposta del coordinatore di Civico22 Paolo Dignani sulla vicenda dell’istituto Filelfo. "Occorre trovare, in tempi brevi, una sistemazione idonea, dignitosa e adeguata ai licei – prosegue –. Questo tavolo, a nostro avviso, dovrebbe anche fungere da traino per ricomporre la frattura istituzionale venutasi a creare tra Comune e Provincia. L’invito che facciamo è rivolto ai rappresentanti di ogni forza politica, presente o no nel Consiglio Comunale, in modo da poter avviare un’azione concreta e trasparente. Confidiamo in una risposta positiva da parte della politica tolentinate".

Sui licei classico e scientifico Filelfo interviene anche il gruppo locale Dipende da Noi, tramite i coordinatori Barbara Salcocci e Nazzareno Tiranti. "Sosteniamo ancora oggi che il calo degli iscritti dei licei di Tolentino sia esclusivamente dovuto alla sede non idonea – affermano –. Sosteniamo con forza la legittimità politica e civica dei cittadini che in questi anni hanno evidenziato questa criticità. Denunciare l’inadeguatezza della sede e chiedere di trovare spazi più dignitosi per gli studenti non vuol dire, come vogliono in malafede far credere alcuni politici locali, non volere la costruzione del nuovo campus, che sta seguendo il suo faticoso iter burocratico e che per almeno altri quattro anni, a voler essere ottimisti, non avremo a disposizione. Siamo arrivati alla fase di aggiudicazione dell’appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione dell’opera): una delle otto imprese e associazioni di imprese che hanno partecipato sarà indicata entro fine anno come la vincente del bando. La difficile situazione delle scuole a Tolentino è stata peggiorata dalle miopi politiche intraprese dalla giunta Pezzanesi. Il nostro terrore é che la giunta provinciale con presidente Parcaroli continui sulla stessa strada. Paura confermata purtroppo dalle decisioni prese nell’ultimo anno dalla Provincia".