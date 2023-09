Questione rifiuti di nuovo ’bollente’: "Responsabile tecnico, iter avviato: non si rischia lo stop del servizio"

Non ci sarà alcuna sospensione dell’attività della società Cosmari Srl che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. A paventare il rischio il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, che nei giorni scorsi ha chiesto rassicurazioni rispetto alla scadenza dei requisiti di idoneità del responsabile tecnico senza il quale, come prevede la legge, la società non può operare. Con una nota inviata alla Provincia e, per conoscenza, ai sindaci dei comuni soci, all’Ata, al cda, al collegio sindacale e altri, il presidente facente funzioni, Giuseppe Giampaoli, sottolinea come la società si sia già "attivata da tempo per evitare ogni problematica nella transizione verso la designazione di un nuovo responsabile tecnico vista la scadenza del 16 ottobre 2023 (scadenza normativa dell’attuale incaricato nella persona del sottoscritto)". Infatti, "sono state vagliate figure professionali esterne tra le quali il Cda nominerà il responsabile tecnico idoneo a cui affidare l’incarico con adeguato anticipo rispetto alla scadenza". Di conseguenza "si ritiene di escludere ogni rischio di sospensione dell’attività della società derivante dal normale avvicendamento delle figure del responsabile tecnico". Figura, quest’ultima, fino ad oggi ricoperta dallo stesso Giampaoli, visto che in precedenza era ’ricompresa’ nel ruolo di direttore generale. Ora, però, i due ruoli sono distinti e, quindi, oltre alla direttrice generale Brigitte Pellei, ci deve essere un distinto responsabile tecnico. Il fatto stesso che sia scattata questa preoccupazione, testimomia che sulla vicenda dei rifiuti la "temperatura politica" è tornata a salire in modo deciso. Non a caso venerdì ci sarà una riunione ristretta del comitato dei sindaci con il cda per fare il punto di una situazione che era, e resta, complessa e delicata. Mentre la società ha affidato l’incarico per realizzare la variante nella discarica di Cingoli, per ulteriori 250mila tonnellate di rifiuti, è iniziato il loro conferimento a Fermo ed è ancora aperta la discussione per trasferirne un’altra parte a Pesaro. Nello stesso tempo bisognerà decidere quando far svolgere l’assemblea dei soci per scegliere il nuovo presidente, dopo il pronunciamento del Tar del Lazio che ha definitivamente tagliato fuori Giuseppe Pezzanesi. Circolano diverse ipotesi, la più accreditata prevede un giorno nella prima metà di ottobre. Certo è che bisogna fare in fretta, anche perché su come si sta sviluppando la vicenda dei rifiuti in provincia ci sono malumori anche ai vertici della Regione. Dietro le quinte si è già scatenata una lotta dura tra le forze di centrodestra per scegliere il successore dell’ex sindaco di Tolentino. Sullo sfondo l’individuazione del sito per la nuova discarica, senza la quale il comune di Cingoli potrebbe mettersi di traverso sulla realizzazione della variante, avendo chiesto questo impegno come "garanzia".

Franco Veroli