Saranno avviate sia al commissariato di Civitanova che alla questura di Macerata delle aperture straordinarie, in modo da permettere a chiunque di presentare la richiesta per il rilascio del passaporto. Questo sarà possibile solo per quei cittadini che avevano già fatto richiesta per il ottenere il passaporto e hanno fissato nei mesi scorsi un appuntamento sull’agenda online, ma che per particolari esigenze hanno necessità di anticiparlo. Per questo motivo, potranno recarsi direttamente alla questura di Macerata, oppure al Commissariato di pubblica sicurezza a Civitanova, senza ulteriore appuntamento, rispettando la consueta modalità di presentarsi allo sportello per consegnare la documentazione necessaria al rilascio del passaporto. Le date indicate sono: mercoledì per il mese di febbraio, il 15 marzo, il 15 aprile, il 15 maggio e il 15 giugno. In tutti questi giorni, l’orario sarà sempre suddiviso così: dalle 9 alle 14 per coloro che hanno il cognome dalla lettera A alla lettera L. Mentre dalle 14 alle 19, per chi ha il cognome dalla lettera M alla Z. La richiesta in extremis del passaporto è ormai un’emergenza che si sta registrando, da quasi un anno, in tutta Italia e per tante ragioni: il post pandemia e la Brexit. Spesso, tale problematica coinvolge turisti e lavoratori, promessi sposi, familiari in cerca di ricongiungimento, agenzie di viaggio alle prese con disdette e crolli di fatturato.