Questura, dai proclami allo stallo: "Nessuna notizia dal ministero"

Questura da spostare fuori dal centro, al momento "nessuna novità operativa", spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori. Comune e Ministero hanno siglato un accordo per una nuova sede della Questura e della polizia stradale a Fontescodella: sorgerà in un’area di settemila metri quadrati accanto al palazzetto. Stando alla tabella di marcia prevista, i lavori avrebbero dovuto essere completati entro il 2024: per ora, però, non è stato depositato il progetto. Risale al febbraio 2018 la firma del protocollo da parte dell’allora premier Gentiloni in Prefettura: il trasferimento della Questura era inizialmente previsto alle ex Casermette, al posto del vecchio ufficio immigrazione. L’area ora ospita le scuole medie (Mestica e Dante Alighieri, le cui sedi originarie sono inagibili in seguito al terremoto) e dell’area dell’ex ufficio immigrazione (di Cassa Depositi e Prestiti) non se n’è fatto più nulla. Con questa ipotesi definitivamente tramontata, lo scorso anno è stata individuata invece l’area di Fontescodella, "la più idonea per lo scopo e strategica in quanto facilmente raggiungibile da entrambe le vallate", spiega l’assessore. Ma da allora non si è saputo più niente.

"Era stata formalizzata l’offerta dell’area in diritto di superficie non oneroso per 99 anni – sottolinea Marchiori –, però non abbiamo avuto nessuna informazione successiva all’epoca in cui era stato dato l’assenso alla gestione del terreno. Per ora, non risultano depositati atti rilevanti per procedere con il progetto e quindi la realizzazione". Da un lato, il Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia) aveva fatto i salti di gioia alla notizia del trasloco: "Il trasloco rappresenterà un grandissimo vantaggio per noi e per gli utenti, dove stiamo ora ci sono gli uffici licenze, passaporti (chi aspetta si mette in fila fuori, al freddo o sotto il sole) e gli uffici armi e denunce, per i cittadini è complicato trovare posto per l’auto, pagare il parcheggio e via dicendo. Ora poi non abbiamo nemmeno modo di creare le camere di sicurezza e ogni volta che dobbiamo andare a prendere l’auto da piazza a via Ghino Valenti ci sono disagi". Dall’altro lato però ci sono i commercianti del centro, che non possono pensare al trasloco della questura: non esitano a definirlo "l’ennesima mazzata" agli affari, hanno ripetuto in questi giorni, dopo l’annuncio dell’acquisto dell’ex sede della Banca d’Italia da parte dell’Università. "Premesso che qui si tratta di una scelta strategica del Ministero, e non del sindaco – sottolinea Marchiori –, l’andamento del commercio in centro non può essere legato a una questione di sicurezza quale è quella del trasloco della Questura fuori dal centro. In altre parole, il Ministero adottando questa decisione strategica non pensa ai bar, ma al bene del territorio tutto. Intanto, l’immobile di piazza della Libertà deve essere sottoposto a interventi post sisma e in secondo luogo in una città come la nostra con un indice sismico rilevante non va bene avere il presidio operativo della Questura nel cuore del centro storico. In più, se dovesse accadere un evento straordinario che richiede un intervento immediato sul territorio, il centro sarebbe il punto più vulnerabile e di certo non ottimale per entrare e uscire velocemente". A Fontescodella invece la nuova sede "sarebbe raggiungibile facilmente e immediatamente da dovunque si provenga", prosegue Marchiori. Per quanto riguarda i commercianti, "è innegabile che non mancano iniziative per far vivere il centro, turistiche, culturali, musicali, di ogni tipo. L’estate appena trascorsa è stata favolosa e tutti riconoscono lo sprint al commercio, c’è stato un ottimo incremento".