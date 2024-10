Questura, il piano dimenticato. Dalle promesse al silenzio, dopo sei anni è tutto fermo

Nel 2018 si è iniziato a parlare della nuova questura e nel 2024 ancora se ne parla: di chiacchiere tante, di fatti evidentemente pochi. Il caso è riemerso dalle nebbie del tempo grazie al consigliere comunale Maurizio Del Gobbo (Pd) che ha presentato un’interrogazione per sapere lo stato delle cose. "Siamo fermi a quanto detto lo scorso anno – è stata la risposta dell’assessore Andrea Marchiori – e cioè che non abbiamo riscontri progettuali da parte del Ministero, magari ci stanno lavorando. Noi nel 2022 abbiamo approvato in consiglio comunale la messa a disposizione di un’area di settemila metri quadrati vicino al palasport ritenuta idonea dal Ministero e conforme per l’Agenzia del demanio". La storia inizia nel febbraio 2018 quando l’allora premier Paolo Gentiloni e il sindaco Romano Carancini firmano il protocollo d’intesa per la nuova sede della Questura alle ex Casermette, in via Roma. Era previsto che in quell’area vi si sarebbe stata trasferita anche la Polstrada: un nuovo complesso da realizzarse sull’altro lato rispetto alle scuole Alighieri e Mestica. "In quel caso – spiega l’assessore – si è trattato di una trattativa tra Ministero e Cassa depositi e prestiti, non conosco i motivi per cui non si è concretizzata l’operazione per quell’area, l’amministrazione comunale aveva dato il suo via libera". Nel 2022, cioè a quattro anni dalla firma del protocollo, i sindacati di polizia hanno chiesto in questura e prefettura di conoscere la documentazione considerando che del nuovo edificio non c’era traccia. Nel dicembre 2022 sembrava che finalmente si sarebbe potuta vedere la luce quando l’assessore Marchiori ha annunciato che era stata individuata e approvata l’area di settemila metri quadrati vicino al palazzetto dello sport. "Il passaggio amministrativo – spiega Marchiori – lo abbiamo formalizzato, il resto non è di nostra competenza". Nell’interrogazione Del Gobbo ha sollevato anche la questione dei lavori di ristrutturazione del comando provinciale dei carabinieri. "L’immobile è della Provincia e il Comune non ha competenze", ha detto Marchiori.