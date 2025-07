Questura, nuovo vertice: "Prevenzione e controllo. Vigilare sulle infiltrazioni"

Macerata è la quarta provincia più sicura in Italia, l’obiettivo è farla arrivare al terzo, secondo posto. Sono le parole del nuovo questore di Macerata Luigi Mangino, nato a Roma nel 1966, arrivato da Terni, che da ieri ha preso il posto di Gianpaolo Patruno. È al suo secondo incarico come questore. "Garantire la sicurezza dei cittadini è il nostro obiettivo – ha detto il questore Mangino –. Mi appresto a ricoprire questo incarico con uno spirito costruttivo. Innanzitutto bisogna conoscere bene il territorio, capire dove c’è maggiore esigenza di interventi. È chiaro che è fondamentale l’attività di prevenzione, che per quanto mi riguarda è importantissima: significa controllare il territorio ed è un deterrente. In questo contesto, ritengo che il problema sia la microcriminalità, che crea disagi alla popolazione. Almeno per il momento non risultano infiltrazioni sul territorio ma dobbiamo vigilare, soprattutto per quanto riguarda la ricostruzione: è sono situazioni che possono fare gola".

Tra i temi toccati anche quello relativo alle carenze di organico nella polizia. "Nonostante le carenze – ha detto il questore – non dobbiamo tirarci indietro e andare avanti con le risorse che abbiamo a disposizione". Poi un messaggio ai maceratesi: "Ai maceratesi mi sento di dire "continuate a sentirvi sicuri". La sicurezza è un bene comune che va costruito con la collaborazione delle forze di polizia, interfacciandosi con le istituzioni e con i cittadini che segnalano alle forze dell’ordine le situazioni di disagio e di degrado del contesto sociale in cui vivono. E questo permette a noi di intervenire in maniera incisiva e tempestiva per risolvere i problemi. Grande sarà l’attenzione rivolta ai giovani, che sono il futuro della nostra società. Dobbiamo interagire con loro e con le loro famiglie". Tra le sfide che lo attendono, infatti, anche le problematiche legate alla violenza giovanile, che sfociano in episodi di risse in particolar modo lungo la costa. "I comuni sul mare d’estate fanno registrare una affluenza notevole – ha detto il questore Mangino –. Episodi come questi sono la conseguenza della movida". Nella giornata di oggi il nuovo questore di Macerata incontrerà il prefetto, Isabella Fusiello. Mangino ha ricoperto incarichi in diverse parti d’Italia ed ha anche operato a contrasto della criminalità organizzata di stampo mafioso.