Qui Castelsantangelo. Silenzio e macerie nel centro raso al suolo: "Ma noi resistiamo"

Nel centro storico di Castelsantangelo sul Nera il silenzio è totale. Si resta senza fiato davanti allo scenario che si presenta a chi arriva: là dove prima si respirava vita, c’erano i due bar, l’alimentari, le case, le risate e le chiacchiere, là, in quello che era il luogo privilegiato di incontro, ora c’è solo una spianata di macerie. Sembra che il cuore pulsante del paese abbia smesso di battere. Invece, nonostante siano trascorsi 7 anni dalle scosse, nonostante le difficoltà, qui nessuno si è arreso, al contrario, si va avanti. In centro svetta, ancora in piedi, la chiesa di Santo Stefano, che sarà recuperata, e la casa del Comune diventerà antisismica e si estenderà anche all’immobile della ex banca. Il centro rinascerà, assicura il sindaco Mauro Falcucci, sarà allargato per garantire le vie di fuga. La piazzetta avrà sempre destinazione commerciale. E c’è una grande novità: entro due anni sorgerà la nuova casa di riposo, il progetto è finanziato, a emergenza terminata tutte le Sae di Nocria sono destinate a diventare centro per anziani collegato alla casa di riposo: in totale ci sono 12 casette, grazie anche al dono della Regione Friuli Venezia Giulia.

"Così – spiega Falcucci – marito e moglie, se autosufficienti, potranno vivere in coppia e allo stesso tempo usufruire dei servizi vicina della struttura (medicinali, mensa e così via), poi se avranno bisogno potranno trasferirsi nella casa di riposo vera e propria". Davanti al Comune, sono ora ammassati materassi e rifiuti di ogni genere, risultato delle demolizioni: sono stati divisi per tipo di materiale dall’Usr e a breve saranno smaltiti. "La speranza c’è, è quella che ci motiva, altrimenti avremmo chiuso baracca e burattini – le parole di Falcucci –. Non mi stancherò mai di ripetere che per alcuni territori, come il nostro e Amatrice, Accumoli, Arquata, i tempi sono per forza più lunghi, per i motivi che sappiamo. Ci serve che ci sia un’attenzione fiscale diversificata per ripopolare l’Appennino centrale e intraprendere qualsiasi attività. Servono incentivi fiscali per portare lavoro e giovani, bisogna garantire i servizi socio-sanitari minimi. Bisogna che convenga investire qui, che ci siano grossi vantaggi fiscali. Ripeto questo dall’inizio. Di volta in volta mi sento rispondere che ho ragione ma poi non si muove niente. Servono leggi subito operative per la montagna. Per quelli che oggi resistono qui bisogna parlare di resistenza". Dietro le quinte, sempre al lavoro, c’è il personale del Comune: tra questi, il vicesindaco Ovidio Valentini, l’assessore Marco Remigi e l’ingegnere Marco Guardascione. "Le demolizioni sono partite da qualche mese – spiegano –, bisogna abbattere circa 1.100 abitazioni. La ricostruzione? Qui c’è stato l’epicentro del sisma, col 99 per cento di inagibilità, e poi dobbiamo mitigare il rischio. Prima di partire con la ricostruzione privata bisognerà realizzare interventi per 32 milioni. Inutile partire prima, perché poi potrebbe essere necessario fare spostamenti. Abbiamo fiducia, ma serviranno anni". Molteplici gli ostacoli: "Ci sono stati 5 commissari e ciascuno ha dato priorità a qualcosa di diverso, ogni volta abbiamo ricominciato daccapo. Poi ci sono problemi pratici, cerchiamo 5 dipendenti per interventi per 75 milioni, non si trovano, a influire è anche la distanza, a oggi c’è chi viene da Civitanova, poi manca la stabilizzazione, non c’è ancora stata la proroga dell’emergenza".