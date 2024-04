"Qui i giovani si riscattano dopo situazioni difficili"

Sul palco del teatro Annibal Caro, la bella storia della ‘Cluana Boxe’, società che accoglie minori con trascorsi di devianza offrendo loro un’occasione di riscatto. "Qui ci sono tutti, da chi è ben inserito nella società a persone provenienti da situazioni drammatiche. Alcuni arrivano accompagnati dagli assistenti sociali o dal genitore. Nel pugilato, è fondamentale il rapporto allenatore-ragazzo: bisogna conoscersi, capire i problemi e i sogni. Con il passare del tempo, mi sono accorto che i giovani stavano riprendendo sicurezza della propria individualità", sono le parole pronunciate, con tono quasi sommesso, dal tecnico Stefano Castellani al fianco del presidente del club Massimiliano Bruni.

"Se non diamo loro una possibilità, ci sarà chi li ingaggerà per portare quella sostanza da un luogo all’altro. L’adulto esemplifica tutto, commentando l’azione finale, ma quello è l’ultimo pezzo, la cronaca: non si conosce tutto ciò che c’è dietro" ha commentato Andrea Foglia, il conduttore, insieme con lo psicoterapeuta Sammy Marcantognini, di ‘Primavera di vita’, serata incentrata sui racconti degli sportivi che si è svolta venerdì sera in città alta. La manifestazione si è aperto con l’intervento del civitanovese Alessandro Gattafoni, autore di diverse imprese sportive in kayak e testimonial per la fibrosi cistica, poi la parola è passata alla concittadina Cristina Abrami, campionessa di tennis sorda dalla nascita con partecipazioni alle Olimpiad. "Nello sport la mia sordità è una caratteristica, non un limite – ha affermato –. Non voglio mai perdere la sensibilità del mio approccio, perché so cosa significa essere dalla parte degli incompresi e quando insegno, cerco di mettere tutti a proprio agio, provando a tirare fuori il massimo con il sorriso".

A seguire, la testimonianza di Luciano Sabbatini, mental coach di Gianmarco Tamberi, intervistato sul rapporto atleta-errore: "I giovani spesso non ammettono la possibilità di sbagliare. E paradossalmente, la vivono peggio coloro che praticano discipline di squadra. L’aspetto più importante è recuperare l’insegnamento che c’è dietro uno sbaglio". Claudio Zimaglia, fisioterapista di Novak Djokovic, ha tenuto il punto sul dramma che si cela dietro ogni atleta, come l’infanzia sotto le bombe dello stesso tennista serbo.

Ad allietare la serata, promossa da Assessorato allo Sport, Azienda Teatri e Rete sociale Oltre, le note di Glora Foresi, Marco Martellini e Alessia Bartolucci del Laboratorio musicale ‘Il palco’. Diversi gli amministratori che hanno partecipato.

Francesco Rossetti