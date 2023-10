"Qui la rigenerazione parte dall’arte"

"Questo è l’inizio di un cammino che porterà Corridonia ad avere un’identità più forte e strutturata". Ecco come l’assessore alla cultura Massimo Cesca ha fotografato l’avvio della mostra antologica nella palazzina Liberty, dal titolo "Così", firmata da Silvio Craia che è stata preceduta dallo scoprimento dell’opera donata alla comunità dal Maestro corridoniano in piazzale delle Vittoria. Una scultura in plexiglass di circa tre metri, dipinta alla Jackson Pollock, cioè con la tecnica del "dripping" con colori fortemente evocativi: verde, bianco e rosso. "Questo è il sangue dei nostri eroi", ha gridato al cielo Craia con al fianco il critico d’arte David Miliozzi, prima di dare il via al viaggio espositivo con Corridonia protagonista.

"Siamo convinti che tra i compiti di un’amministrazione non ci sia solo quello di erogare servizi – ha affermato il sindaco Giuliana Giampaoli – ma anche andare verso una nuova stagione dell’essere; quindi, ci siamo spinti su questo percorso volto alla riscoperta profonda dell’integrazione tra arte, cultura e storia con il nostro quotidiano. Questo evento è un primo passo significativo". Già perché l’evento ha rappresentato un momento storico per la città. "Si concretizza un doppio sogno – ha precisato l’assessore Cesca – il primo, ipotizzato da Silvio Craia nel 2010, ovvero rendere omaggio al nostro eroe concittadino Filippo Corridoni, l’altro è che parte l’ambizioso progetto di rigenerazione urbana tramite l’arte contemporanea. Vorremmo nei prossimi mesi proseguire e su questo si è creata una totale sintonia con l’associazione Forma e Materia". "Come Forma e Materia abbiamo cercato di riannodare dei fili che si erano un po’ perduti – ha ribadito il presidente Mario Montalboddi insieme al vice Bruno Mariani – mi riferisco al famoso premio Lanzi del ’61 che ha visto convergere a Corridonia i maggiori artisti nazionali, un momento unico che stiamo cercando di rivalutare. Vogliamo creare un laboratorio di produzione artistica che parta da Villa Fermani per poi proiettarsi nel centro storico e periferie, in più inseguiamo la suggestione del Museo d’arte del ‘900".

Diego Pierluigi