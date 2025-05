"Qui per Pellizzari, è elettrizzante"

"Avere il nostro compagno di classe Giulio Pellizzari al Giro d’Italia è elettrizzante, non ce l’aspettavamo ma fa molto piacere". Così Angelo Censi e Giordano Fienauri, due amici del ciclista camerte. "Giulio ci ha detto che è molto emozionato di arrivare con tutto il tifo di casa, in mattinata abbiamo preparato striscioni e scritte con altri amici. Lo aspettiamo nell’area hospitality, vicino al traguardo. Mi ricordo quando ci allenavamo insieme in un paese qui vicino, nella zona industriale, ci facevano fare le volate per vedere chi vinceva, Giulio ogni volta cambiava l’arrivo per alzare le mani prima e vincere! Appena vedeva che gli altri arrivavano, alzava le mani al cielo".