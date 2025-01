"Qui prezzi stabili, ma è faticoso"

"Per l’energia elettrica paghiamo ormai 1.050 euro al mese, quando prima la bolletta era sui 900 euro". Lo racconta Emanuela Principi, titolare del bar Paoletti a Porto Potenza. "Ma il problema è che i rincari li abbiamo subiti po’ ovunque – aggiunge -. Ad esempio, i costi delle materie prime come zucchero, latte e miscela del caffè sono aumentati del 5%, mentre quelli per la fornitura di coppette e bicchieri in plastica sono saliti del 2%. Stiamo cercando di non alzare i prezzi dei nostri prodotti, perché ciò si andrebbe a ripercuotere nelle tasche dei clienti e non lo vogliamo. Però il 2025 si prospetta molto difficle".