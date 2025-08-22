"Qui si vive bene, ci sono i servizi per le famiglie"

"La gente sceglie di vivere qui perché ci sono servizi, ma allo stesso tempo manca la confusione dei centri più grandi". Lorella Cardinali (nella foto) non può che accogliere con entusiasmo quanto affermano le previsioni dell’Istat e cioè che il comune di cui è sindaca è l’unico della Provincia, che vedrà crescere i propri abitanti. Pur trattandosi di un aumento lieve – la stima dice che il paese passerà dai 7432 residenti dello scorso anno ai 7535 del 2050 -, si tratta pur sempre di numeri in controtendenza con gli altri comuni del Maceratese.

"Siamo ancora un luogo appetibile – dichiara la prima cittadina -, in cui c’è una buona qualità della vita. Chi vive qui da sempre magari non se ne rende conto, ma le testimonianze delle persone che da fuori hanno deciso di prendere la residenza nel nostro comune ce lo attestano. Ci parlano di servizi come farmacie, medici, ma anche attività per i turisti ed iniziative varie. Anche le famiglie con bambini piccoli si sono trovate bene. Alla base – aggiunge – c’è anche e soprattutto la scelta degli ultimi dieci anni di investire nel sociale, venendo incontro ai nuclei più in difficoltà. Ma anche la presenza di spazi per i giovani e per le attività ludiche e sportive".

Un’altra chiave potrebbe essere il giusto equilibrio tra "un’edilizia che si è sviluppata molto ed ha permesso la crescita dei quartieri" ed un prezzo delle case considerato "accettabile", certamente lontano dagli standard della costa, soprattutto della confinante Civitanova. Non da meno, "l’aspetto sicurezza: la sera – afferma la sindaca – puoi uscire tranquillamente senza la paura di incontrare persone pericolose". Chiaramente, "tutto si può migliorare – conclude Cardinali – e qualche piccola lamentela c’è sempre, come per le strade o per i marciapiedi. Ma sono i classici problemi che accomunano tutti i paesi".

Francesco Rossetti