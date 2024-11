"Qui sosteniamo le famiglie. Aumentano quelle in crisi"

Il centro Aiuto alla Vita, con sede nella parrocchia Cristo Redentore di Recanati è un punto di riferimento fondamentale per molte famiglie in difficoltà. Gianfranco Fuselli, presidente del centro, sottolinea l’importanza del sostegno da parte della comunità, in un periodo particolarmente difficile per l’associazione che si trova ad affrontare sia problematiche economiche che una crescente domanda di sostegno da parte delle famiglie. Ogni mercoledì, a partire dalle 17, il centro è aperto per distribuire aiuti e accogliere chi ha bisogno di supporto. I volontari del Centro Aiuto alla Vita, come Emanuela Camilletti che da tempo si dedica con passione all’associazione, si occupano di seguire le situazioni familiari più delicate. "Attualmente seguiamo dodici famiglie e la maggior parte delle richieste proviene da mamme in difficoltà – spiega Emanuela –. Ci impegniamo a supportare le donne incinte, a rischio di interruzione di gravidanza e quelle che hanno appena partorito. Ma aiutiamo anche bambini e adulti, specialmente per quanto riguarda vestiario, prodotti per lo svezzamento e attrezzature per neonati, come lettini e passeggini". Purtroppo, il numero di richieste è aumentato e Fuselli e il suo team si trovano costretti a fare i conti con una crescente scarsità di risorse. "Abbiamo bisogno di coperte per culle e letti e di scarpe numero 42/43 per un papà che seguiamo – aggiunge –. Ogni piccolo gesto può fare la differenza per chi è in difficoltà". Una delle principali sfide, che il Centro Aiuto alla Vita affronta, riguarda il sostegno alle donne, in particolare quelle che si trovano con gravidanze difficili o non desiderate. "Purtroppo molte donne che ricorrono oggi alla pillola RU486 sono sole e non riusciamo ad arrivare a loro in tempo – osserva Fuselli –. Il nostro obiettivo è fare in modo che queste donne sappiano che c’è un aiuto disponibile, che non sono sole e che possiamo sostenerle". Fortunatamente, l’impegno della comunità locale e delle associazioni sta facendo la differenza. In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia, che si celebra dal 15 al 22 novembre, l’Associazione Francesca Rava organizza una raccolta di prodotti per bambini, con il patrocinio di numerose farmacie locali, tra cui la Recchioni di Recanati. Durante questa iniziativa, saranno raccolti prodotti come pannolini, pomate, latte, tachipirina e altri articoli per neonati. Il Centro Aiuto alla Vita è stato scelto come punto di riferimento per questa operazione, che rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la comunità sulle necessità delle famiglie in difficoltà.

Asterio Tubaldi