Quindici agenti della Polizia locale formati per gestire i conflitti e le situazioni critiche

Prevenzione dei conflitti e gestione delle situazioni critiche, quindici agenti della Polizia locale hanno conseguito l’attestato di frequenza al corso di formazione, autorizzato e finanziato dall’Amministrazione comunale con lezioni tenute dagli istruttori della Società Mastery International Academy for Security and Defence srls con sede a Tolentino, professionisti con esperienza pluridecennale in ambito italiano ed internazionale. Nella sala consiliare la cerimonia di consegna degli attestati. Ventidue le ore di formazione e addestramento e sono stati trattato argomenti quali l’analisi dello scenario e valutazione della minaccia, principi e tecniche della comunicazione verbale, paraverbale e non verbale, principi e tecniche basilari di negoziazione e persuasione, modalità di gestione in sicurezza del proprio corpo, gestione dello spazio e dell’ambiente in situazioni particolari, gestione di personale in condizioni di alterazione psicofisica, gestione di situazioni critiche con l’aggressore armato, operazioni di immobilizzazione e ammanettamento, trasporto a piedi e in auto di persone in stato di fermo e arresto, salita e discesa in sicurezza da veicoli di servizio, gestione in sicurezza dell’equipaggiamento in dotazione e simulazione di scenari operativi.

l. c.