Quindici discipline in campo

Domani a Mogliano lo sport è protagonista. Dalle 16.30 appuntamento in piazzale San Michele con atletica, calcio, hip hop, ippica, hockey, karate, tennis da tavolo, freccette, nordic walking, bocce, scherma, tiro con l’arco, tennis, mountain bike, pallavolo. L’iscrizione è gratuita e aperta a tutti; ai partecipanti verranno consegnati un attestato e una medaglia. La Giornata dello sport è organizzata dal Comune, in collaborazione con Pro Mogliano, Coni comitato regionale Marche, Avis e Aido. "Saranno presenti ben quindici discipline a cura delle associazioni moglianesi e dei paesi limitrofi" spiegano gli organizzatori. Sempre domani, dalle 9.30 alle 12, extempore d’arte per grandi e bambini con la Marguttiana di San Giovanni. Oggi invece, dalle 15.30 alle 19, caccia al tesoro.