Quindici milioni per riqualificare le strutture ricettive: "Attiriamo i turisti"

La Regione Marche ha stanziato 15 milioni di euro con il bando per la riqualificazione di alberghi e strutture ricettive. Soddisfatto il capogruppo di Fratelli d’Italia, Simone Livi: "Riqualificare le strutture ricettive è una priorità che abbiamo condiviso con operatori del settore e associazioni di categoria. Investire nella qualità dell’ospitalità significa puntare sul futuro del nostro territorio, migliorare l’accoglienza e rendere l’offerta turistica delle Marche ancora più attrattiva". I termini per presentare le domande sono stati appena aperti e resteranno attivi fino al 28 aprile. "È un’opportunità concreta per gli operatori del settore, affinché possano migliorare i loro servizi e rispondere alle esigenze di un turismo in costante evoluzione. Nel 2023 le Marche hanno registrato oltre 2,8 milioni di arrivi e più di 11 milioni di presenze, con una permanenza media di quattro notti per visitatore. Numeri che confermano la crescita del turismo regionale e la necessità di investire in un’accoglienza sempre più moderna e qualificata".