Quinta edizione del contest di Lizard: 33 band davanti alle due giurie

Torna con la quinta edizione, al cineteatro Italia, il Contest organizzato dall’Accademia musicale Lizard. Un appuntamento ormai consolidato e in crescita nella scena musicale maceratese: 33 le band coinvolte che suoneranno oggi dalle 21.15 e domenica dalle 17.30.

L’edizione 2024 del Contest è dedicata agli anni ’80. Le band hanno scelto famosi brani di nomi che hanno reso quegli anni indimenticabili. L’organizzazione, affidata al centro culturale Crescendo, ha selezionato tre categorie di partecipanti divisi per fasce d’età che si confronteranno. La giuria di qualità assegnerà per ogni categoria un premio in denaro pari a 500 euro; la giuria popolare invece, formata dal pubblico munito delle schede per le votazioni ritirate all’ingresso, decreterà i vincitori dei buoni acquisto messi in palio da vari sponsor. Sono previsti altri premi per i singoli più meritevoli. La giuria di qualità sarà formata da Matteo Giannetti, Andrea Martella, Vincenzo Pasquali e Fabio Andrenacci. Le parti vocali delle esibizioni saranno completate dal coro formato dai docenti: Sarah Castro, Irene Laslo, Massimo Gerini e Leonardo Frezzotti.

"Giovani e meno giovani si confronteranno davanti ad un pubblico che nelle passate edizioni ha sempre gremito ogni sezione del Contest al cineteatro Italia - dichiara Massimo Liverotti, direttore dell’Accademia Lizard e direttore artistico del Contest -, la nostra maggiore soddisfazione è vedere che l’appuntamento è atteso tutto l’anno dai ragazzi, dalle loro famiglie, dalle band. Abbiamo avuto conferma che una sana competizione stimola l’impegno degli allievi durante tutto il corso dell’anno. Quindi, anche per questa edizione ci aspettiamo un’ottima qualità e una nutrita presenza".

