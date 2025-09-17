Quinta edizione di "Sport Live". Sessanta società in vetrina

Grande successo per la quinta edizione di "Sport Live", il festival dello sport marchigiano andato in scena domenica scorsa nel centro cittadino. L’iniziativa ha trasformato Piazza XX settembre, Corso Umberto I e Corso Dalmazia in un vero e proprio villaggio sportivo, con gli stand di oltre 60 società del territorio che hanno organizzato tornei, esibizioni e dato la possibilità di effettuare prove gratuite. Tante le discipline rappresentate, dalle più popolari a quelle meno conosciute per un evento che ha visto la partecipazione della campionessa del mondo di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli.

Domenico Rita, presidente di "Sport Live", esprime grande soddisfazione per come sono andate le cose: "ricevere elogi e apprezzamenti – dice – è sempre piacevole e ci ripaga per tutto il lavoro di preparazione fatto in questi mesi. Ma è anche uno stimolo che ci spinge ad andare avanti e cercare sempre di migliorarci. Per noi – aggiunge Rita - è bellissimo vedere tanti ragazzi e ragazze divertirsi nel praticare lo sport di qualsiasi disciplina, ed è altrettanto bello riuscire a far avvicinare quelli che ancora non gli hanno attribuito l’importanza che merita. Un sentito ringraziamento a Comune, partner commerciali, Protezione Civile e Croce Verde e a tutti i colleghi per il sostegno e la disponibilità dimostrati. Siamo già a lavoro per il prossimo anno".

Presenti anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il sindaco Ciarapica con il vice Morresi e il presidente regionale del Coni Fabio Luna.

f. r.