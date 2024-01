Quintali di materiale edile abbandonati in via Del Torrione

Non si placa il fenomeno delle discariche abusive in periferia. L’ultimo episodio risale a ieri mattina quando, nel tratto tra via Del Torrione e via San Costantino, sono stati ritrovati alcuni quintali di scarti di materiale edile, in particolare cemento, dai volontari dell’associazione ‘Caccia Sviluppo e Territorio’, molto attivi su questo fronte.

"In quella zona – spiega il dirigente della locale sezione di ‘Cst’, Angelo Marinelli – vengono spesso abbandonati rifiuti di questo tipo e credo che tale circostanza abbia fatto da esca per gli incivili. Con buone probabilità, gli autori del gesto sono arrivati lì con un camion, passando da una delle due vie, per poi gettarsi sullo sterrato e scaricare il cemento".

Qualche settimana fa, la stessa associazione denunciò il ritrovamento di scarti di demolizioni sul tracciato che costeggia il fiume Chienti, vicino alla lapide dedicata al soldato polacco morto durante la Seconda guerra mondiale. Anche in questo caso, in precedenza la zona era già stata interessata da simili episodi. Di lì a breve, ancora sacchi di rifiuti, stavolta nei pressi dell’ospedale. Tutti i fatti sono stati segnalati alla Polizia Provinciale per procedere con l’iter del caso. Francesco Rossetti