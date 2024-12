Quintetto Gigli ed Evangelista al concerto di fine anno di Selìfa. Il ricavato all’Anffas Sibillini

Il tradizionale concerto di fine anno dell’associazione musicale Selìfa di San Ginesio, in programma domani alle 21.15 all’auditorium di Sant’Agostino, avrà come protagonisti il Quintetto Gigli e il pianista jazz Emanuele Evangelista. Il titolo sarà "Contaminazioni" perché è dedicato alle collaborazioni che il quintetto ha promosso e costruito in questi 13 anni di intensa attività con importanti musicisti di differenti ambiti musicali quali Massimo Manzi, Stefano Di Battista, Francesco Cafiso, Paolo Valeriani, Alessandro Perpich, Stefano Nanni, Martina Giordani.

"Tutto questo confluirà in un programma del concerto che vedrà incastonate pagine di musica classica, jazz, folk, pop, pagine dedicate al cinema e al mondo del musical, dove autori quali Piazzolla Gershwin, Parker, Puccini, Sting, Beatles e Arlen sono stati rivisitati, trascritti e riarrangiati per un organico formato da due violini, viola, violoncello e contrabbasso – spiega l’associazione Selìfa –. Per questa speciale occasione il Quintetto si avvarrà della prestigiosa collaborazione del pianista Emanuele Evangelista".

Non solo. "Con questo concerto vogliamo entrare "nel cuore" dell’associazione Anffas Sibillini Aps, che ha la sua sede a Pian di Pieca di San Ginesio, dove ha costruito "La Casa nel Cuore". Da qui il sottotitolo del concerto: "Selìfa per la Casa nel Cuore". "Il progetto più importante riguarda il "Dopo di Noi", quindi si tratta di dare corpo a progetti che coinvolgeranno le persone con disabilità e i loro familiari – aggiunge l’associazione –. Dedicando il concerto di fine anno a "La Casa nel Cuore", alla quale verrà devoluto il ricavato della vendita dei biglietti di ingresso, intendiamo appunto testimoniarle la nostra affettuosa vicinanza".