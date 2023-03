"Quissi in città" nel vivo, percorsi ludico-didattici con l’associazione Les Friches

L’associazione culturale "Les Friches", all’interno del progetto "C’era una volta", ha avviato un percorso formativo gratuito dal titolo "Quissi in città" suddiviso in quattro appuntamenti. L’iniziativa vuole ampliare l’accesso ai servizi per i minori dai 0 ai 3 anni e costruire un modello integrato di educazione e cura della prima infanzia, coinvolgendo le realtà del terzo settore e gli enti pubblici. Più di trenta sono stati gli iscritti al primo appuntamento. Il secondo incontro si svolgerà giovedì, dalle 16.30 alle 18.30 in giro per la città; il terzo, giovedì 20 aprile, dalle 16.30 alle 18.30, in piazza Vittorio Veneto e l’ultimo, giovedì 15 maggio, dalle 16.30 alle 19.30 sempre in piazza Vittorio Veneto.