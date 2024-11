Rabbia dei poliziotti: potenziare gli organici

"Anziché organizzare settimanalmente servizi per vigilare su eventi presumibilmente pericolosi, meglio provvedere alla chiusura di locali non sicuri e di quelli che non hanno le autorizzazioni per svolgere determinati eventi". Lorenzo Pezzola, in servizio al commissariato di Civitanova e segretario provinciale del Sap, chiede una svolta e soprattutto "più sicurezza e meno pubblicità, perché servono poliziotti e non uffici doppione, più agenti da distribuire meglio visto che i numeri del personale in provincia sono troppo bassi".

Arriva pure ad annunciare una fiaccolata se le poche risorse disponibili verranno usate per aprire uffici e non per potenziare le truppe. Un intervento che nasce dagli eventi di sabato notte, con tre poliziotti del commissariato feriti, uno con prognosi di trenta giorni per una sospetta rottura del setto nasale, e da valutazioni sulla pesante carenza di organico in tutta la provincia, specie sulla costa.

Pezzola sottolinea "che Civitanova è una città dove convergono la maggior parte degli eventi e, a causa del poco personale, non si riesce a garantire quotidianamente la presenza della volante nell’arco dell’intera giornata". Per queste ragioni il Sap chiede un numero adeguato di personale per la provincia "valutando bene – chiarisce Pezzola – il fabbisogno del Commissariato e non viceversa. Infatti, è notizia di queste ultime ore il progetto di aprire a Civitanova un distaccamento dell’Ufficio immigrazione di Macerata, che rappresenterebbe un’operazione pubblicitaria, con i civitanovesi che vedrebbero ridurre ulteriormente la loro sicurezza, al momento sufficiente grazie agli operatori della Polizia di Stato che svolgono sempre più spesso doppi turni di servizio".

"Il Sap – conclude – è da sempre vicino ai poliziotti e alla cittadinanza per garantire la sicurezza di tutti e valuteremo nei prossimi giorni come promuovere, nel periodo natalizio, una fiaccolata della pace, unitamente ad associazioni, imprenditori e istituzioni politiche, contro l’apertura di qualsiasi ufficio doppione che, come unico risultato, comporterebbe la diminuzione della sicurezza dei cittadini".