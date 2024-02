Raccolta dei farmaci che saranno donati alla casa di riposo

Avviata anche a Recanati la "Raccolta del farmaco" che durerà fino a lunedì. I volontari saranno presenti nella "FarmaRecanati" in via Le Grazie e alla "Farmacia Franchini" in piazza Leopardi. I farmaci da banco raccolti verranno donati alla Fondazione IRCER Assunta di Recanati e per suo tramite agli ospiti della casa di riposo. Servono, soprattutto, antinfluenzali e medicinali antifebbrili, analgesici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, farmaci per i dolori articolari e muscolari, antistaminici.