Raccolta del Farmaco, medicinali donati alla casa di riposo

Anche a Matelica fino a domani sarà possibile aderire all’iniziativa Giornata di raccolta del Farmaco organizzata dal Banco Farmaceutico, a cui ogni anno partecipano numerosi volontari. Da parte degli organizzatori è stato reso noto che quest’anno tutti i farmaci acquistati in città saranno poi consegnati alla locale casa di riposo, gestita dalla Fondazione De Luca – Mattei. Nella mattinata di ieri a visitare la farmacia comunale di viale Martiri della Libertà ed i volontari impegnati nella raccolta è stato il vicesindaco Denis Cingolani, che ha la delega per la struttura. "Si tratta di un piccolo gesto per tanti di noi che nasconde un grande risultato finale – ha dichiarato Cingolani – e ringraziamo per questo i volontari impegnati in questi giorni e il personale della farmacia comunale sempre a disposizione degli utenti, oltre che coloro che vorranno contribuire".