Raccolta di beni di prima necessità con la Croce Verde

Il pronto soccorso della solidarietà della Croce Verde di Macerata ha aperto una raccolta fondi e di beni per le zone alluvionate dell’Emilia Romagna. In particolare sono necessari (attenendosi scrupolosamente alle richieste): maglieria intima nuova; pannolini, pannoloni, assorbenti donna; stracci da pavimento spugne, scope, pale; prodotti per l’igiene personale (shampoo, bagnoschiuma, sapone liquido); alimenti in scatola a lunga scadenza (tonno, legumi...). È possibile consegnare il materiale, attenendosi a quanto richiesto, alla sede della Croce Verde in via Indipendenza. Per chi volesse effettuare un’offerta è possibile fare un bonifico bancario utilizzando il seguente Iban: IT50A0849113400000120101669. Nella causale va specificata la dicitura: Alluvione Emilia Romagna.

re. ma.