Continua, a Caldarola, la raccolta di prodotti per l’Emilia Romagna. "Sabato prossimo ritorneremo dai nostri amici per fare altre consegne – spiega l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Maria Giuseppetti –. Andremo a Forlì al quartiere Romiti e al comitato per la Lotta Contro la fame nel mondo (che aveva donato a Caldarola la sala polivalente "Annalena Tonelli"). Come da contatti telefonici, hanno richiesto materiali per la pulizia in genere, detergenti e prodotti similari. Si invitano cittadini, associazioni e aziende, che vogliano contribuire a questa raccolta di portare il materiale alla sede comunale di via Rimessa entro giovedì". Il sindaco in persona, col supporto del gruppo locale di Protezione civile, tornerà sul posto.