Raccolta differenziata, Civitanova perde punti

di Lorena Cellini

Civitanova arretra nella raccolta differenziata. Nel triennio ha lasciato per strada più di due punti percentuali: il 2022 si è chiuso con il risultato di 71.12%, in calo rispetto al 2020 quando toccò il 73.27% e con in mezzo un 2021 in cui la città ha fatto registrare il 71.88%. Una performance che segna il passo del gambero nella politica della gestione virtuosa di un settore come quello della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Anche Macerata chiude il bilancio del triennio con il segno meno, ma nel capoluogo si sfiora il 75% di differenziata: l’anno trascorso ottenuto il 74.30%, un po’ sotto i due precedenti quando la città raggiunse il 75.40% (2021) e il 75.44% (2020). Civitanova in provincia è stata, nel 2022, la regina dei rifiuti con la produzione di 25.493.440 di chili di immondizia di cui 18.131.640 recuperati grazie alla raccolta differenziata e il resto (7.361.800 chili) smaltiti in discarica. Macerata ha prodotto quasi 7.000 tonnellate in meno di rifiuti, 18.561.394 chilogrammi, differenziazione 13.791.614 e mandandone in discarica 4.769.780 chili. I dati sono stati pubblicata dal Cosmari nel proprio sito internet. Due città sostanzialmente con la stessa popolazione residente ma, sotto il profilo della ‘monnezza’, molto diverse e questo dipende anche dal fatto che Civitanova ha una anagrafe produttiva superiore a quella del capoluogo e i rifiuti provenienti dai settori commerciale e industriale – soprattutto industriale – ovviamente pesano sul conto finale. Unico settore in cui Macerata batte Civitanova in quantità di immondizia prodotta e differenziata è quello della carta: 1.934.000 chili contro 1.220.000. Per il resto la costa è avanti: sia su cartone che su vetro, sul multilaterale come sugli ingombranti e anche sull’organico. I dati di Civitanova la pongono indietro nella classifica provinciale, rispetto ai principali Comuni del Maceratese: nel 2022 fanno meglio infatti non solo il capoluogo ma anche Monte San Giusto (78.42%), Corridonia (77.36%), San Severino (77.31%), Recanati (77.06%), Potenza Picena (72.78%), Morrovalle (72.79%), Montecosaro (72.16). Arranca Porto Recanati, con il 68.43%.