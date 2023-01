Raccolta differenziata flop Il Pd: "Dal primo posto al 33° in pochi anni"

"Raccolta differenziata: l’ennesimo fallimento della giunta Tartabini-Casciotti". Questo l’affondo del Pd di Potenza Picena verso l’amministrazione comunale. "Il nostro fu il primo Comune della provincia a introdurre la raccolta differenziata porta a porta e per molti anni siamo stati in testa alle classifiche – dicono i dem –. Nel 2009 il nostro Comune fu premiato come migliore del centro Italia nella raccolta differenziata tra quelli con popolazione superiore ai 10mila abitanti. Il centrosinistra che amministrava allora, raggiunse questi livelli con iniziative innovative, come la discarica, e promuovendo la partecipazione dei cittadini". Ma ora, prosegue il Pd, "il Comune procede in direzione opposta e chiude l’anno 2022 con una percentuale di raccolta differenziata in calo di quasi due punti rispetto all’anno precedente, al 33° posto tra i Comuni della provincia, una posizione da zona retrocessione. Il disinteresse e l’incapacità della giunta ci hanno condannato a una desolante mediocrità".