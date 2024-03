Raccolta differenziata. Il calendario è online

"Quest’anno abbiamo introdotto delle novità sulla raccolta differenziata, come vi sarete accorti non sono stati consegnati nelle vostre case gli eco-calendari come normalmente avveniva in passato". A spiegarlo è il Comune di Tolentino che aggiunge: "Abbiamo ricevuto alcune lamentele, tra cui quella più rilevante era che non tutti i cittadini ricevessero questo utile strumento, soprattutto i residenti delle contrade. Per ovviare a questo disservizio abbiamo deciso di pubblicare con cadenza semestrale direttamente sulla pagina dell’amministrazione il calendario e inoltre per chi vorrà, potrà essere ritirata una copia fisica dello stesso, presso i punti di distribuzione dove normalmente si prendono i sacchetti per la differenziata".