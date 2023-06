Raccolta differenziata, in centro arrivano i nuovi cestini

Dei nuovi cestini, adatti alla raccolta differenziata, sono stati installati pochi giorni nel centro di Porto Recanati. Ne dà notizia il sindaco Andrea Michelini. "In corso Matteotti, coerentemente a una politica di rinnovo dell’arredo urbano, si sta procedendo con la sostituzione di tutti i cestini dei rifiuti – afferma Michelini –. Tale operazione si è resa necessaria per avere in paese dei porta rifiuti che possono anche consentire la raccolta differenziata della plastica, della carta e dell’indifferenziato, oltre ad avere uno speciale contenitore per le cicche di sigarette. Inutile aggiungere che auspichiamo che i nuovi cestini possano facilitare un corretto conferimento dei rifiuti, per questo ci affidiamo al senso civico dei concittadini e dei graditi ospiti che frequentano la città. Troppo spesso vediamo infatti cicche di sigarette gettate nei vasi dei fiori o bicchieri di plastica".