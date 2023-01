"Raccolta differenziata più efficace e ordinata"

di Asterio Tubaldi

C’erano un po’ tutti, ieri pomeriggio, nella sala consiliare di Recanati, amministratori con in testa il sindaco Antonio Bravi, l’assessore all’ambiente Michele Moretti e il comandante della Polizia municipale Gabriela Luconi nonché il gotha attuale del Cosmari, dal vice presidente Giuseppe Giampaoli al nuovo direttore Brigitte Pellei, all’avvocato recanatese Sacchi del cda, per presentare quella che sarà la novità di quest’anno: gli ispettori ambientali per garantire maggiori controlli e migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti. Gli ispettori non avranno solo il compito di segnale all’autorità comunale il non corretto conferimento dei sacchetti gialli e blu all’esterno delle abitazioni per eventuali sanzioni, ma anche di informare ed educare i cittadini al comportamento più responsabile e rispettoso dell’ambiente. La convenzione fra Comune e Cosmari prevede una spesa annua di 26.000 euro per 40 ore complessive al mese. Quindi, i quattro ispettori, adeguatamente formati, copriranno più comuni allo scopo di rendere sempre più efficiente la raccolta differenziata che a Recanati avviene anche con il microchip in preparazione dell’applicazione della tariffa puntuale, cioè paghi in base a quanto smaltisci. "Abbiamo attivato il servizio di ispettori ambientali per educare l’intera comunità alla tutela dell’ambiente - ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi - in rispetto anche dei tanti cittadini che si comportano correttamente, consapevoli del valore di mantenere pulita e decorosa la nostra bella città". "È inaccettabile - ha affermato l’assessore Moretti - che una parte di cittadini ancora si ostini a non attuare le buone pratiche della raccolta differenziata. Si moltiplicano, infatti, le segnalazioni di abbandoni selvaggi ed incontrollati sia in città che in campagna". "La nostra mission è quella di essere al fianco dei Comuni soci per rispondere con i nostri servizi alle diverse esigenze del territorio. I nostri ispettori ambientali - ricordano il vicepresidente Giuseppe Giampaoli e il direttore Brigitte Pellei - effettueranno controlli per evitare abbandoni o atteggiamenti non conformi con l’intento di prevenire conferimenti errati ed aiutare la popolazione all’attenzione al decoro urbano del proprio territorio". Quindi, a partire dalle prossime settimane verrà avviata su tutto il territorio comunale un’attività orientata, in primis, ad un’operazione di controllo con finalità preventiva e, successivamente, quando ne ricorreranno le condizioni oggettive, anche ad un’attività repressiva.