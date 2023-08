"Raccolta differenziata, ripristinare i cassonetti"

di Lucia Gentili

"Ritengo che in provincia sia stato fatto fin qui un ottimo lavoro con la raccolta differenziata e i dati, incontrovertibili, lo dimostrano. Ma penso che, sia per un discorso di costi sia di igiene urbana, si possa fare un passo in avanti ripristinando i cassonetti di prossimità, simili a quelli attuali e divisi per colore, dove le persone possano conferire i rifiuti". È la proposta del sindaco di Pollenza Mauro Romoli, alla luce di una foto scattata davanti casa sua ma riscontrabile "in tanti punti di raccolta degli altri Comuni". Il conferimento andrebbe fatto dalle 7 alle 8.30 del mattino, ma ormai è una prassi consolidata quella di mettere fuori il sacchetto la sera prima. "Le isole ecologiche intelligenti potrebbero pure essere una soluzione, ma dovrebbero essere pensate come sostitutive dell’attuale sistema di raccolta e non complementari – prosegue Romoli –. Inoltre queste hanno costi importantissimi che, fin quando sono sostenuti dalla Regione (pur sempre con soldi pubblici) nella fase sperimentale, non si riversano sulla tariffa e quindi non sono avvertiti dai cittadini, ma se dovessero diventare strutturali andrebbero per legge caricati sulla Tari. Con inevitabili ulteriori rincari, in quanto i migliori risultati in termini di percentuale di differenziata non basterebbero ad ammortizzare i costi. Così come nutro perplessità sulla tariffa puntuale, un concetto giusto e sacrosanto, ma che probabilmente, tradotto in pratica, potrebbe comportare che "chi produrrà più rifiuti pagherà molto di più, e chi ne produrrà meno pagherà comunque un po’ di più rispetto ad ora". Secondo me quindi c’è bisogno di una discussione aperta e trasparente su questo tema che tenga conto dei costi e che coinvolga i cittadini, i quali devono essere consapevoli e responsabilizzati: l’unico sistema che probabilmente sarebbe più semplice, costerebbe meno e migliorerebbe anche le condizioni di lavoro degli operatori in strada sarebbe quello della raccolta differenziata di prossimità. Credo che noi Comuni insieme al Cosmari – conclude il sindaco di Pollenza – potremmo e dovremmo fare di più per informare i cittadini".