Raccolta differenziata, si cambia. Basta un bracciale per il controllo

Anche a Porto Recanati si cambia per la raccolta differenziata dei rifiuti e gli addetti del Cosmari al ritiro dei sacchetti gialli e blu da alcuni giorni, come già avviene in altri Comuni, hanno al polso un lettore elettronico del microchip. "Il Cosmari – assicura l’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti a chi chiede spiegazioni – sta sostituendo il sistema di lettura dei chip nei sacchetti mediante utilizzo di un bracciale in dotazione all’operatore". Questa nuova modalità permetterà di tracciare il numero dei sacchetti blu (plastica) e gialli (indifferenziata) conferiti dall’utente in modo da poter introdurre la nuova modalità di calcolo della tassa dei rifiuti che sarà quantificata in base ai rifiuti effettivamente prodotti e non soltanto sui mq. dell’alloggio. In questi giorni qualche cittadino si è lamentano di alcuni disservizi nella distribuzione dei sacchetti dovuta proprio al fatto che si sta modificando la procedura di distribuzione e non sempre l’attuale tessera, in possesso dei cittadini, è funzionante. A rassicurare sulla gestione e a chiedere un po’ di pazienza è ancora l’assessore Riccetti: "per quanto riguarda la distribuzione dei sacchetti, la tessera Cosmari – fa presente – verrà presto sostituita dal tesserino sanitario che consentirà ad ogni componente del nucleo familiare di poter prelevare i sacchetti per l’utenza di riferimento. La stessa potrà essere utilizzata anche nei distributori automatici che verranno installati a breve nelle aree periferiche della città". Purtroppo Porto Recanati non brilla molto per risultati nella raccolta differenziata dei rifiuti posizionandosi al 41° posto nella graduatoria dei Comuni con più di 10 mila abitanti. Nell’estate la media si è attestata su poco più del 66% con un meno 7% rispetto a quella provinciale. Proprio nelle settimane scorse si è sollevato anche il problema di Scossicci dove l’alta percentuale di turisti porta ad una scarsa differenziazione dei rifiuti vanificando purtroppo anche la buona volontà dei tanti residenti.

Asterio Tubaldi