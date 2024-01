Raccolta firme e un flash mob. No alla lottizzazione Cristallo

Raccolta di firme e flash mob contro la lottizzazione Cristallo che il consiglio comunale di Civitanova ha votato a fine dicembre e che dà il via libera a un supermercato sulla collina di Costamartina (nella foto). Per rendere il progetto fattibile l’amministrazione comunale ha predisposto e approvato una variante urbanistica perché in quella area il piano regolatore non prevede un centro commerciale, ma zona verde. Che sia stato modificato per consentire la cementificazione della collina è una scelta che nel quartiere non tutti apprezzano perché c’è una parte di civitanovesi contrari allo sviluppo basato sul fiorire di supermercati.

Per questo è da giorni iniziata una raccolta di firme e ieri mattina l’iniziativa è sbarcata anche in corso Umberto mentre il 4 febbraio verrà organizzato un flash mob di protesta sul luogo della lottizzazione, Costamartina. Mentre l’idea della petizione è partita dai cittadini, il flash mob è stato organizzato dal coordinamento di centro sinistra e si terrà domenica 4 febbraio, alle 11, in via Pablo Neruda.

Il tema è ‘Costamartina: l’ultimo verde, fai sentire la tua voce’, con l’obiettivo di spiegare che "l’ultima area verde di Civitanova è stata destinata ad un’ennesima costruzione. Il guadagno di pochi contro la qualità della vita di tutti".

La storia della variante Cristallo parte dalla precedente amministrazione, sempre guidata dal sindaco Fabrizio Ciarapica, quando per divergenze interne alla maggioranza di centro destra non venne portata in consiglio comunale perché aveva il destino segnato: la bocciatura. Poi, a fine 2023 torna in discussione, viene bocciata in commissione urbanistica, ma supera l’esame del consiglio comunale perché al voto si spacca Fratelli D’Italia e arrivano i voti per far passare il progetto, con la contrarietà delle opposizioni. L’adozione della variante adesso dovrà superare la fase dell’osservazioni per poi tornare in consiglio per l’approvazione definitiva, ulteriori passaggi che possono essere politicamente molto importanti, oltre che urbanisticamente per la geografia e la viabilità della zona.

Alla raccolta di firme contro il supermercato a Costamartina si affianca in questi giorni anche un’altra petizione, questa contro una variante che venne votata nella stessa seduta consiliare e che consentirà la realizzazione su 14.000 metri quadrati di una attività produttiva su un terreno che era agricolo e che si trova al confine con Montecosaro.