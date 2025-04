Raccolta firme per lo stadio. Comitati allontanati per sicurezza

Durante la raccolta firme contro la demolizione del Polisportivo, ieri sono stati costretti ad allontanarsi per motivi di ordine pubblico – legati a possibili tafferugli dei tifosi – gli esponenti dei comitati che stanno organizzando la petizione. Il commissario, nelle fasi finali della partita tra Civitanovese e Termoli, ha fatto sgomberare l’area antistante l’ingresso al settore tribune dove molti ultras rossoblù, provenienti dalla curva, si erano spostati per contestare società e squadra che poi, nella fase più concitata della protesta, è riuscita a pareggiare mettendo a segno due gol nei minuti di recupero.

"Siamo dovuti andare via prima della fine della gara su richiesta della polizia, per ragioni di sicurezza" spiega Alessandro Mazzaferro, del comitato residenti del centro e tra i promotori della raccolta firme. Ieri pomeriggio, insieme ad altri volontari, ne hanno prese una cinquantina tra i tifosi andati a vedere la partita. "Ci siamo posizionati davanti all’ingresso della tribuna centrale prima dell’inizio della gara – dice – nello spazio per il quale avevamo ottenuto l’autorizzazione. Non abbiamo potuto intercettare quindi la gran parte dei tifosi, che invece entra sul lato opposto per andare in curva e in gradinata, ma alla prossima partita casalinga saremo anche su quel versante dello stadio".

La petizione chiede ai cittadini di firmare e dire no alla demolizione del Polisportivo per fare spazio a una lottizzazione residenziale e commerciale nella zona sud della città, e no alla conversione in appartamenti dell’istituto Stella Maris su cui, dopo l’addio delle suore, c’è un progetto privato che mira a trasformare la cubatura dell’edificio in abitazioni, mentre i residenti del centro chiedono che si portino avanti proposte per utilizzare gli spazi anche in funzione socio sanitaria e culturale. Una settimana dopo la manifestazione pubblica che si è tenuta domenica scorsa proprio davanti all’ingresso dello Stella Maris, la raccolta firme sta andando avanti in tutti i quartieri casa per casa. Dal prossimo fine settimana saranno organizzati anche banchetti in centro, tutti i sabato mattina e tutte le domeniche pomeriggio lungo corso Umberto I.

Lorena Cellini