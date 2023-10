Raccolta firme sul salario minimo, il Pd lancia l’appello

Appuntamento domenica, a Porto Potenza Picena, con la raccolta firme sul salario minimo avviata dal Partito democratico. A darne notizia sono proprio i Dem, attraverso un post sulla propria pagina Facebook.

"Quel giorno la sezione di Porto Potenza Picena resterà aperta (prima la mattina dalle 10 alle 12 e poi nel pomeriggio dalle 16.30 alle 18) per una giornata speciale dedicata al tesseramento 2023 e alla raccolta delle firme sul salario minimo – spiega il circolo del Partito Democratico –. In vista delle elezioni comunali, previste per la prossima primavera, invitiamo cittadini e simpatizzanti a farci sentire il loro sostegno rinnovando la propria iscrizione o aderendo per la prima volta alla comunità del Partito democratico di Potenza Picena".

Ma non solo, perché sempre domenica ci sarà spazio per un’altra iniziativa.

"Nella stessa occasione – aggiungono ancora i Dem sul social network – sarà anche possibile firmare la proposta unitaria delle opposizioni per rafforzare i contratti collettivi e fissare un salario minimo dignitoso per i lavoratori. I nostri dirigenti e militanti saranno a vostra disposizione per ascoltare il vostro punto di vista sui problemi della nostra comunità, vi aspettiamo".