Raccolta fondi a Tolentino per un mezzo per anziani e disabili L'Auser "Il Girasole" di Tolentino lancia una raccolta fondi per finanziare l'acquisto di un automezzo attrezzato per il trasporto di anziani e disabili. Appello a istituzioni, cittadini e imprese per contribuire. IBAN: IT47C 05387 69200 000003944184.