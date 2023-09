RACCOLTA FONDI: Nuovo Defibrillatore per la Croce Gialla di Recanati

Un nuovo defibrillatore serve alla Croce Gialla di Recanati, e per questo è stata aperta una raccolta fondi sul portale online ‘GoFundMe’. L’obiettivo è quello di raggiungere la cifra di 2.500 euro, in modo da poter così comprare l’importante dispositivo sanitario. Va ricordato che l’associazione di volontariato copre anche il territorio di Porto Recanati, dove ha una postazione in via Masaccio, per l’emergenza 118. A lanciare l’appello nei giorni scorsi è stato il direttivo, con un annuncio tramite la pagina ufficiale Facebook. "La Croce Gialla di Recanati ha aperto una raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo defibrillatore – si legge sul social network –. Un defibrillatore per la Croce Gialla significa un defibrillatore per tutti e per tutte, un defibrillatore per la Croce Gialla significa più sicurezza per la cittadinanza, un defibrillatore per la Croce Gialla significa una mano per chi ne ha bisogno. Aiutaci ad aiutare anche tu: con una donazione puoi fare la differenza per te e per chi ti circonda". Nello specifico, aggiunge ancora l’associazione di volontariato recanatese, "il costo di un defibrillatore è di circa 2.000 euro mentre il costo della custodia, batterie e manutenzione è di circa 500 euro. Sostienici anche tu. Fai una donazione cliccando su questo link: https:www.gofundme.comfun-defibrillatore-per-la-croce-gialla-recanati".