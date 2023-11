Raccolta fondi per aiutare i familiari di Svetlana

Una raccolta fondi per sostenere la figlia di Svetlana Honzkaia, la 48enne moldava morta lunedì scorso in Marocco, a Casablanca, dove si era recata per effettuare un intervento di chirurgia estetica. Portare la salma in Italia richiede una spesa importante e gli amici della donna si sono mossi per creare, nella comunità degli amici e delle persone vicine a Svetlana, le condizioni per poter aiutare i familiari a sostenere i costi. "Ti chiedo gentilmente di fare una donazione o di condividere la mia raccolta fondi GoFundMe, sostegno alla figlia" è il messaggio che sta girando sul social Facebook. GofundMe è la piattaforma per la raccolta di somme on line, strumento con cui chi voleva bene a Svetlana può dare una mano alla figlia a raccogliere quanto necessario a sostenere il costo del trasferimento della salma in aereo in Italia.

Nel frattempo, in Marocco sono in corso le indagini per fare luce su quanto accaduto lunedì, nella clinica in cui la donna aveva effettuato l’intervento e dove è deceduta. Sul corpo deve essere effettuata l’autopsia e le autorità inquirenti marocchine hanno acquisito la cartella clinica. Svetlana viveva da tempo a Civitanova, dove svolgeva la professione di estetista. A Civitanova è attesa la mamma che in città ha lavorato come badante per molti anni per poi rientrare in Moldavia una volta raggiunta l’età della pensione.

Lorena Cellini