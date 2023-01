Raccolta fondi per le attività dei ragazzi autistici Domani è il giorno di "Aggiungi un posto a tavola"

Domani alle 20.30 al ristorante L’Officina di via Valenti, l’associazione Astuta Ability Academy organizza "Aggiungi un posto a tavola", la prima cena solidale per raccogliere fondi a sostegno del progetto "Pov2022_23. Autismo, arte, accademia". "Si tratta di un’occasione per stare insieme, conoscersi e supportare le attività dell’associazione che da due anni si occupa attivamente di formazione di ragazzi con diagnosi di disturbo dello spettro autistico per l’inserimento nel mondo del lavoro – spiegano gli organizzatori –. Pronto un ricco menù (pizza di ogni tipo, frittura e dolce preparato direttamente dai nostri ragazzi e bevande)". Il costo della cena di 25 euro, l’incasso sarà completamente devoluto a sostegno del progetto. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono 339.6225234.

re. ma.